Episodi di violenza su animali a Pisa, interviene l'assessore alla sicurezza

“Ho predisposto con gli uffici competenti dei sopralluoghi nelle aree sgambatura dei cani in città, per valutare l’implementazione di illuminazione come deterrente, videosorveglianza per registrare gli eventuali comportamenti illeciti, segnaletica per rendere espliciti a tutta la cittadinanza orari di apertura e chiusura e norme di comportamento”. Ad annunciarlo è Giovanna Bonanno, assessore alla sicurezza del Comune di Pisa, che prosegue: “non posso che manifestare il mio forte sdegno per una crescente cattiveria nei confronti degli animali manifestata con brutti episodi avvenuti nel nostro territorio comunale durante le feste natalizie. Ritengo importante predisporre alcune misure necessarie per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli sgambatoi presenti nel Comune di Pisa. Grazie anche alla Polizia Municipale, alle Guardie Zoofile ed alla disponibilità di molti volontari qualificati cercheremo di monitorare meglio le zone sensibili, alzando il livello di guardia”.

Gli sgambatoi nel comune di Pisa sono 10, dislocati in vari punti del territorio comunale: in Largo Paolo Emilio Funaioli, via Aldo Moro, via Giovanni Falcone, via Giuseppe Bandi, via Le Rene, via Michelangelo, via Montello, via Renato Pagni, via Salvatore Quasimodo, via Enrico Betti.

“Sarà importante – ha concluso Bonanno – anche l’apporto di ogni singolo cittadino: tutti noi siamo chiamati a segnalare in maniera tempestiva qualunque situazione o comportamento anomalo negli sgambatoi o nelle vicinanze delle aree maggiormente frequentate dagli anim

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

