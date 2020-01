I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto il garage di una abitazione a Grosseto, Via Repubblica Dominicana. L'incendio è stato estinto dalla squadra deivigili del fuoco e il proprietario, che aveva provato ad arginare le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Da accertare le cause dell'evento.

