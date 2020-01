Giovani rubano in un locale a Forte dei Marmi, denunciati

Quattro giovani originari di Genova, poco più che ventenni, sono stati denunciati la notte scorsa dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi per aver derubato di braccialetti d'oro e portafogli alcune persone all'interno di una discoteca di Forte dei Marmi.

I ragazzi sono stati sorpresi all'interno del locale, perché segnalati da una delle vittime agli addetti alla sicurezza. Il prezioso in questione è stato poi ritrovato a terra con il gancio di chiusura rotto.

Oltre all'autore, sono stati individuati altri tre complici tra cui una ragazza il cui compito era quello di distrarre le vittima, mentre gli altri le si accalcavano attorno e lo derubavano. Sul posto sono arrivati gli agenti e una seconda vittima si è presentata loro riferendo di essere stata derubata.

I quattro, uno dei quali è stato trovato in possesso di un braccialetto e un altro di un portafogli, sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Lucca per furto con strappo e furto con destrezza, in concorso tra loro. Gli investigatori fanno sapere che un componente del gruppo era già stato arrestato a Genova per lo stesso reato e denunciato a Venezia, perché durante il Carnevale, aveva messo in atto lo stesso reato. Per tutti e quattro è stata inoltre avviata la procedura prevista dalla misura di sicurezza dell'emissione del foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno in Versilia.

