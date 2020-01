Incidenti sul lavoro, muore operaio ad Altopascio

Un operaio 53enne è stato trovato morto in un cantiere dismesso ad Altopascio. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo, forse solo sul posto quando è avvenuto l'incidente, sia stato colpito dal pezzo di una gru che stava smontando all'interno del cantiere. A vedere l'uomo e ad avvisare i carabinieri, un passante. L'area dove è avvenuto l'infortunio è stata poi messa sotto sequestro. L'incidente si sarebbe verificato nel pomeriggio, in un cantiere di via Marchetti. L'uomo, un italiano, viveva a Capannori.

Tutte le notizie di Altopascio