Risolto il problema alla scuola Salvemini-La Pira di Montemurlo

Non si sono fermati neppure nel periodo delle festività natalizie i lavori di manutenzione programmati dal Comune di Montemurlo per risolvere alcune criticità presenti sugli edifici scolastici. Alla scuola media “Salvemini – La Pira” l'amministrazione comunale ha approfittato della chiusura per le vacanze natalizie per provvedere alla riparazione di una gronda del tetto, che causava un problema di infiltrazione d'acqua in alcune aule del terzo piano. La gronda, infatti, in un punto era danneggiata e l'acqua piovana gocciolava nel sottotetto causando le infiltrazioni nelle aule. Gli operai hanno quindi provveduto alla riparazione e alla sigillatura della gronda ed hanno effettuato un monitoraggio su tutto il tetto dell'edificio per verificare l'eventuale presenza di altre piccole criticità. Le aule, interessate dalle infiltrazioni, inoltre, sono state ritinteggiate di fresco e stamani, al rientro sui banchi, gli studenti hanno trovato le aule sistemate. Saranno risolti in breve tempo anche i problemi di infiltrazione d'acqua piovana dal tetto della scuola dell'infanzia di via Deledda a Fornacelle. Il Comune di Montemurlo infatti ha affidato i lavori per il completo rifacimento della copertura. Sul tetto saranno applicati nuovi pannelli di lamiera che eviteranno problemi d'infiltrazione d'acqua. L'intervento, tempo permettendo, partirà a breve. Inoltre durante le vacanze natalizie è stata controllata anche la copertura della primaria “Manzi” a Morecci.« La sicurezza degli edifici scolastici è una priorità per il Comune di Montemurlo - conclude il sindaco Simone Calamai - L'impegno dell'amministrazione comunale su questo fronte è massimo. Abbiamo approfittato delle vacanze natalizie per portare a termine importanti lavori alla scuola media, dove si erano verificate delle infiltrazioni nelle aule dell'ultimo piano e, come preannunciato, abbiamo stanziato le risorse necessarie per provvedere al completo rifacimento della copertura della scuola primaria Deledda e risolvere così definitivamente il problema delle infiltrazioni. I lavori partiranno a breve».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

