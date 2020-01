Superbatteri, Alberti e Vescovi (Lega): "Delibera per laboratori microbiologia"

“L’intervista al dottor Tulli pubblicata su La Nazione getta un’ombra e un sospetto gravissimo rispetto alla delibera sui laboratori di microbiologia che sarebbe ancora in attesa di essere varata – dicono il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti, e il Senatore del Carroccio, Manuel Vescovi – abbiamo deciso di procedere congiuntamente su questa vicenda, con un’interrogazione all’assessore Saccardi e una parlamentare, al Ministero della Salute”.

“Quello che viene riportato dall’intervista a proposito delle motivazioni del ritardo sui laboratori è un sospetto grave, ma purtroppo legittimo – dice Alberti – e se confermato, anche aberrante, perché vorrebbe dire elevare logiche di consensi politici in vista delle elezioni regionali, al di sopra del valore della vita stessa delle persone. Il problema dei batteri farmacoresistenti ormai è noto e diffuso in tutta la Toscana, e la Regione, l’assessorato alla sanità e la Asl hanno il dovere di porre in essere tutti gli strumenti per individuarli in tempo, per combatterli efficacemente e contrastarne la diffusione. Se questo scontenta qualche direttore o capo dipartimento, ce ne faremo una ragione: i mal di pancia di questo livello sono veramente indegni per chi dovrebbe perseguire la salute e il benessere dei cittadini”.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare, perché quello che sta accadendo in Toscana deve essere portato con forza all’attenzione del Ministero della Salute – spiega Vescovi, ex consigliere regionale e membro della commissione sanità, oggi senatore – se la Regione Toscana non è in grado di far fronte alla presenza di batteri farmaco resistenti, intervenga il Ministero”.

Fonte: Ufficio Stampa Jacopo Alberti, portavoce dell'opposizione

