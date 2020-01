A Forte dei Marmi si gira il film 'Security'. Si cercano comparse e ruoli: ecco come partecipare al casting

Cercasi comparse, figurazioni speciali e ruoi per il film 'Security' di Peter Chelmson, che ha nel cast, tra i protagonisti, il noto attore di Gomorra Marco D'Amore. Il film, che si girerà proprio a Forte dei Marmi e nelle zone limitrofe, è alla ricerca di comparse, figurazioni speciali e ruoli. Il 14 e 15 gennaio si svolgeranno i casting a Villa Bertelli di Forte dei Marmi. Si tratta di ruoli retribuiti in base all'impegno, mentre l'eta per partecipare è da i 18 anni 70 anni. Le riprese si terranno dal 20 gennaio a fine febbraio.

Cosa portare al casting

Per il casting servono fotocopia di carta di identità, codice fiscale e fotocopia del proprio iban del conto corrente. Per i cittadini non italiani serve la fotocopia del permesso di soggiorno valido. Chi avesse esperienze come attore può portare un curriculum stampato. Sono ammesse solo persone residenti nella regione Toscana o che hanno domicilio o appoggio in Toscana: non verranno riconosciute spese di trasferta per chi arriva da altre regioni.

