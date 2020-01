I vigili del Comando di Firenze stanno intervenendo in Via Perfetti Ricasoli, dove un mezzo pesante ha urtato il sottopasso ferroviario rimanendo bloccato.

Il traffico scorre lento, incanalato sulle altre corsie. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto anche la Polizia Municipale.

