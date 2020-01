Cerimonia del Kagami Biraki a Montemurlo

Domenica 12 gennaio dalle ore 9,30 alle 12,30 alla palestra della scuola media “Salvemini- La Pira” (via Deledda, 1- Montemurlo) la Ten Shi Kai e la Shotokai Karatedo, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, invitano tutti i praticanti di arti marziali a partecipare al Kagami Biraki, la cerimonia di apertura del nuovo anno ed un momento di incontro, confronto e condivisione e arricchimento tecnico e personale.

In Giappone il secondo sabato o domenica di gennaio viene festeggiato il Kagami Biraki, una festa molto antica che ha origine circa tre secoli fa quando il quarto Tokugawa Shogun ( periodo Edo 1600-1867) nel suo castello, la sera prima di una importante battaglia, apri’ un barile di sake. Il giorno dopo vinse e quanto accaduto la sera prima fu considerato di buon auspicio e ripetuto in seguito. Letteralmente Kagami Biraki è “aprire lo specchio”, “rompere lo specchio”. Lo scopo della festa può essere riassunto nell’entrare nel nuovo anno con nuovi e buoni propositi riflettendo e meditando sull’anno passato, nel rompere lo specchio si rompe l’immagine di noi stessi del vecchio anno. Per maggiori informazioni si può contattare Angelo Giambalvo tel. 347-4949372 email: angelo.giambalvo@tin.it

