Ricordiamo il talento di Claudio Teobaldelli al teatro di San Casciano

Musica e canto nel luogo della cultura sancascianese per ricordare il talento eclettico di Claudio Teobaldelli, scomparso prematuramente lo scorso anno. Il Comune di San Casciano e l'associazione culturale Il Magnifico organizzano un evento speciale, in programma domenica 12 gennaio alle ore 17 nella sala ottocentesca del Teatro comunale Niccolini. “Lo ricorderemo insieme alla comunità - dichiarano il sindaco Roberto Ciappi e l'assessore alla Cultura Maura Masini - sulle note di una sinfonia che fonde strumenti e voci, le modalità predilette da Claudio per comunicare ed esprimere la propria grande passione. Rievocheremo la memoria di un grande maestro che ha amato il nostro territorio e ha contribuito, da insegnante, musicista e compositore, alla crescita e alla diffusione dei linguaggi musicali e artistici in Italia e all'estero. Di Teobaldelli ricordiamo il particolare impegno profuso nella riscoperta e nel recupero della memoria musicale durante gli anni della guerra e della liberazione del Chianti avvenuta nell'estate del '44 ad opera del battaglione Maori”. Si esibiranno l’Ensemble Il Magnifico, l'Accademia musicale di San Casciano, Il corpo musicale Oreste Carlini, diretto da Andrea Gheri, il Coro Quodlibet, diretto da Ivan Caselli, con l'intervento di Paolo Chiocci nel ruolo di voce recitante e vocalist. La direzione artistica è curata da Emanuele Nistri e Leonardo. Ingresso a offerta libera.

Informazioni: 055 8256388.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

