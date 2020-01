Crolla solaio a scuola a Massa, la Lega: "Episodio inaccettabile"

“Fortunatamente - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - nessuno si è fatto male, ma non si può sempre sperare che la fortuna o il caso siano d’aiuto a studenti e professori che, com’è avvenuto al liceo Pascoli di Massa, sono usciti indenni dopo il crollo di un solaio in un’aula. E’ inaccettabile che nel 2020 debbano succedere episodi di questo tipo che, purtroppo, si ripetono con preoccupante frequenza in diverse scuole della nostra regione. Molti istituti toscani non rispettano appieno le norme di sicurezza e quindi tutto ciò agevola pericolosamente il crearsi di episodi drammatici come quello avvenuto nel capoluogo massese. Considerata questa palese e generalizzata criticità(svariate scuole, ad esempio, non hanno l’agibilità, oppure non è stato effettuato il necessario collaudo statico)-conclude la rappresentante del Carroccio-come Lega ci faremo, dunque, promotori di un’iniziativa, estesa anche agli altri partiti presenti in Consiglio regionale, per chiedere di avere la documentazione aggiornata sull’effettivo stato di salute degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti in Toscana; per negligenze, pressapochismo o scarsa attenzione al problema, studenti e docenti non possono, infatti, rischiare la propria incolumità fra cattedre e banchi.”

Fonte: Gruppo Lega

Tutte le notizie di Toscana