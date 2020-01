Distaccamenti dei vigili del fuoco di Casciana Terme Lari e Ponsacco, oggi l'incontro in Prefettura

Si è tenuto oggi in Prefettura a Pisa il tavolo di lavoro per risolvere le criticità dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco emerse, anche sulla stampa, nei giorni scorsi e sollecitato dai Sindaci di Casciana Terme Lari e Ponsacco. L’incontro, presieduto dal Prefetto, ha visto la presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e dei Sindaci dei Comuni sede di distaccamento volontario. Durante l’incontro è emersa la volontà unanime di impegnarsi per garantire un presidio importante per la sicurezza dei cittadini e del territorio e salvaguardare un momento importate di comunità come il volontariato. E’ stata rappresentata la criticità dovuta alla mancanza di mezzi disponibili per coprire interamente i distaccamenti volontari.

Dalla mattinata è comunque stato sancito l’impegno di Prefettura e Comando Provinciale volto a sensibilizzare il Ministero affinché si arrivi ad una soluzione duratura e stabile che garantisca lap iena operatività dei distaccamenti Volontari e nell’immediato l’impegno a far ruotare, sui distaccamenti attualmente chiusi, i mezzi disponibili; il primo dovrebbe rendersi disponibile a tretto giro, in modo da garantirne, anche se a turno, l’operatività. I Sindaci si sono impegnati a valutare la possibilità di reperire risorse dal territorio per riparare un mezzo ulteriore in modo che possa anch’esso essere messo a disposizione dei distaccamenti volontari. E’ inoltre in arrivo nel corso del 2020 un ulteriore mezzo con il quale la situazione deidistaccamenti dovrebbe stabilizzarsi.

“L’incontro di oggi – afferma il Sindaco Terreni – seppur non risolutivo in toto rappresenta un primo passo nella direzione che abbiamo chiesto: valorizzare la presenza dei distaccamenti volontari sul territorio, garantire un presidio di sicurezza per i cittadini e fare in modo che la questione dell’operatività dei distaccamenti non resti relegata nei Comuni ma venga affrontata come tema provinciale. Ringrazio il Prefetto per aver immediatamente colto la nostra sollecitazione ed aver aperto questo tavolo”.

Alle parole del Sindaco Terreni si aggiungono le dichiarazioni della Sindaca Francesca Brogi: “Quello di stamani è stato un incontro positivo e ringrazio il Prefetto per aver immediatamente accettato il nostro invito ad aprire un tavolo di lavoro e di confronto che possa permetterci di dare una risposta ai nostri distaccamenti volontari affinché possano tornare ad essere operativi su territorio. Risposta che possiamo dare soltanto lavorando assieme a tutte le istituzioni coinvolte, apartire proprio dal Governo. Stamani è stato compiuto un passo avanti e apprezzo l’impegno che èstato assunto nel tornare intanto a dare un mezzo a rotazione ai nostri distaccamenti. Il nostroimpegno al tavolo proseguirà con l’obiettivo di garantire i distaccamenti quali presidi di sicurezzaper le nostre comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Ponsacco