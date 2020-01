Donazioni e eventi, i ringraziamenti di Del Campana Guazzesi

La struttura Del Campana Guazzesi intende cominciare l’anno facendo dei ringraziamenti ufficiali, in particolar modo la Direzione e Giovanna ringraziano di cuore Monsignor Andrea Migliavacca per aver messo a nostra disposizione una stanza per la realizzazione della nostra fiera di Beneficienza che viene allestita annualmente durante i giorni della mostra/ mercato del tartufo e il cui ricavato va alle attività di animazione extra della residenza. Un grazie particolare soprattutto agli esercizi commerciali che ci donano i premi da allottare e che sono: Oreficieria Fontanelli di San Miniato, Oreficeria Oro Moda di San Miniato basso, Oreficieria Gorini di Ponte a Egola, Macelleria Falaschi e Cantine Montalbano.

Con l’occasione intendiamo altresì ringraziare tutte le ditte, enti ed associazioni che con le loro generose donazioni contribuiscono alla buona riuscita di tale fiera ed in particolare: L’associazione La Ruga di Ponte a Egola, la confezione Conforti e Giusti di San Miniato e il Rotary club di San Minato.

Ovviamente una altro speciale grazie va a tutti i negozi di san miniato che ci donano gli oggetti per allestire la fiera.

Ultimi, ma non per importanza, i ringraziamenti per Sabina, che si è impegnata molto nella vendita dei biglietti e al tutto il personale che è stato presente nei giorni della mostra.

Un ringraziamento va inoltre al Consorzio Cuoiodepur di Ponte a Egola per la sua solidarietà verso gli anziani della nostra RSA.

Del Campana Guazzesi

