Assistenza sanitaria, Toscana al terzo posto nella griglia Lea

Toscana al terzo posto nella griglia Lea (Livelli essenziali di assistenza) del Ministero della Salute in riferimento all'anno 2018. Lo afferma il Ministero della Salute, le analisi saranno pubblicati nei prossimi giorni. Il Veneto ha 222 punti su 225, segue l'Emilia Romagna con 221 e la Toscana con 220. Spetta al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato LEA), il compito di verificare l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse. Sono 33 gli indicatori considerati e vanno dai ricoveri agli screening. Il nuovo Patto per la Salute di dicembre sostituirà la griglia Lea con un Nuovo Sistema di Garanzia, basato su 88 indicatori.

