Montesport a Modena contro la Moma Anderlini Volley

Sabato 11 gennaio 2020 la Montesport sarà di scena a Modena contro la Moma Anderlini Volley per la 11° partita valida per il campionato nazionale B2 girone F.

Ripresa dell'attività agonistica dopo la pausa natalizia che vede subito una trasferta impegnativa per le ragazze di coach Pistolesi. Fuori casa le montespertolesi devono ancora dare continuità ai risultati e per questo motivo, con la squadra quasi al completo ad eccezione delle lungo degenti Calamai e Terlizzi, ci aspettiamo una gara tutta cuore e testa per accorciare la classifica ed avvicinarsi stabilmente verso le posizioni che contano.

Appuntamento ai sostenitori della Montesport per sabato 11 gennaio 2020 ore 19:00 a Modena presso il campo A della Moma Anderlini.

Fonte: Ufficio stampa

