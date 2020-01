Parrini (Pd) spiega la manovra di bilancio a Fucecchio

Domani, giovedì 9 gennaio, alle 21.30 alla fondazione I Care di Fucecchio (via I settembre) ci sarà un incontro con il senatore Dario Parrini che spiegherà la manovra di bilancio 2020 oltre a parlare anche del Partito democratico. “Con legge di bilancio abbiamo portiamo soldi in più nelle buste paga dei lavoratori e per la sanità e il sociale, e abbiamo messo in sicurezza il Paese impedendo un aumento dell'IVA che sarebbe stato devastante e riducendo di molti miliardi la spesa per interessi sul debito che si era impennata a causa dell'avventurismo antieuropeo di Salvini. Ora- conclude il senatore - abbiamo basi solide per costruire nei prossimi mesi un rafforzamento ulteriore delle politiche di crescita e di sviluppo sociale”. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

