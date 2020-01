Salute a Firenze, collaborazione tra Quartiere 1 e Rete Pas

E’ un modo nuovo di fare prevenzione quello che il Quartiere 1 di Firenze propone ai suoi residenti in collaborazione con Rete Pas, la prima rete di ambulatori del no profit in Toscana che nei mesi scorsi ha inaugurato una sua sede in via Ponte alle Mosse. Per la prima volta infatti un quartiere di Firenze ed un soggetto impegnato nella assistenza sanitaria varano un insieme sistematico di iniziative dedicate alla salute Si va dai “pomeriggi della salute”, un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla prevenzione, alla traduzione in concreto e sul territorio delle principale giornate mondiali sulla prevenzione con prestazioni sanitarie riservate ai residenti del quartiere, alla diffusione di vere e proprie istruzioni su stili di vita e educazione sanitaria. Il programma, che interessa oltre 60.000 persone residenti nel quartiere 1 e che parte dal 15 gennaio per concludersi a metà novembre 2020, nasce dall’incontro fra la sensibilità su questi temi del presidente del Quartiere 1, Maurizio Sguanci, e l’esperienza di Rete Pas, la rete delle Fondazione Pubbliche Assistenze che gestisce in provincia di Firenze 10 ambulatori specialistici con oltre 20.000 accessi al mese e ben 4.000 ore di agende settimanali, molte delle quali dedicate ai programmi di prevenzione. Anche in questo caso l’approccio è però molto locale e vede coinvolta l’Humanitas Firenze Nord, l’associazione di volontariato di via Ponte alle Mosse che ha promosso l’iniziativa: tutti gli eventi si svolgeranno nel quartiere ed anche le prestazioni di prevenzione saranno assicurate da Rete Pas solo nella sua sede ambulatoriale di via Ponte alle Mosse con tariffe ridottissime dedicate solo ai residenti del Quartiere 1. L'evento è stato presentato, oltre dal presidente Sguanci anche da Mario Pacinotti, Felice Prudentino e Massimiliano Gabelli.

“Tematiche molto sentite ed importanti per i cittadini che verranno affrontate nel corso di sei incontri presso le Leopoldine. Ma non solo. Nei giorni dedicati alla prevenzione, presso i punti Pas - spiega il presidente del quartiere 1 Maurizio Sguanci – sarà possibile di avvalersi di tutta una serie di controlli dall'udito al melanoma, cuore e pap test ad un prezzo molto calmierato. Tutto questo per incentivare i corretti stili di vita. Il primo modo di fare prevenzione è rendere i cittadini consapevoli”.

Si comincia – come detto – con i “pomeriggi della salute” che si svolgeranno per 6 mercoledì consecutivi alle ore 18,00 presso la sala delle Leopoldine, in piazza Tasso, a partire dal 15 gennaio fino al 19 Febbraio. A cura dei medici di riferimento di Rete Pas, verranno affrontati temi come la corretta alimentazione, la prevenzione oncologica in dermatologia, l’autosufficienza e la miglior qualità di vita possibile, bambini e mondo digitale, la prevenzione cardiologica e la prevenzione al tumore al seno.

Il programma delle prestazioni di prevenzione inizia invece a febbraio, in occasione della giornata mondiale dell’udito, con il pacchetto “visita, pulizia orecchio + esame audiometrico ed impedenziometrico”, per continuare a marzo, in occasione della giornata contro l’Hpv, con l’esame del pap test; a maggio con il controllo nei, a giugno con l’esame della spirometria in occasione della giornata mondiale della lotta contro il fumo; a settembre con l’ecocardiogramma; a ottobre con l’ecografia mammaria; a ottobre con uno screening visivo e a novembre con l’ecodoppler tronchi sovraortici.

A chi farà accesso ai percorsi di prevenzione, siano essi gli incontri o le prestazioni in occasione delle giornate nazionali, verranno consegnati gratuitamente, in scrittura semplice ad uso degli utenti, i libretti dedicati agli stili di vita.

Rete Pas è nata dall’iniziativa delle Pubbliche Assistenze di Humanitas Scandicci, Humanitas Firenze, Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, Croce Azzurra di Pontassieve, Fratellanza Popolare di San Donnino e Avg Greve, che contano insieme oltre 100.000 soci ed già presente a Firenze dal 2012 nei quartieri di Isolotto, Campo di Marte e le Piagge. La sua rete ambulatoriale comprende anche le sedi di Scandicci, Pontassieve, Campi Bisenzio, San Donnino e Greve in Chianti.

