Santi incontra i genitori a Saline, la posizione di Per Volterra

Abbiamo appena saputo che il Sindaco Santi, domani, pressato dalle continue richieste, finalmente ha accordato l'incontro con alcuni genitori guarda caso proprio a Saline.

Non vogliamo pensare che questa improvvisa decisione sia fatta allo scopo di anticipare il nostro intervento programmato lunedì scorso proprio a Saline.

Per questo rassicuriamo tutti quelli che sono interessati a venire domani alle 21.15 allo Zanzibar perché parleremo di tutti gli aumenti che la Giunta Santi ha imposto nel primo bilancio.

Comunque di una cosa siamo soddisfatti, quella di aver raggiunto almeno un obiettivo con le nostre azioni: aver portato il Sindaco a parlare degli aumenti con i cittadini.

Anche se l'incontro fissato per domani pomeriggio sembra più un correre ai ripari, piuttosto che un voler informare la cittadinanza.

