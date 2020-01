Teatro in Valigia alla biblioteca Guarnacci di Volterra

Continua l'iniziativa in collaborazione con la Biblioteca Comunale Guarnacci di Volterra, del teatro "Kamishibai" o Teatro in Valigia, dedicato ai più piccoli per regalare attraverso la narrazione e la visione, il tempo per la creatività, la fantasia, la socializzazione.

Ancora due appuntamenti sono in programma per il mese di Gennaio, nelle date di Martedì 14/01 e Martedì 28/01, sempre dalle ore 16 presso la Biblioteca Guarnacci di Volterra.

E' sufficiente prenotare al recapito telefonico della Biblioteca (0688/85449), il Laboratorio è gratuito e dedicato ai bambini in età prescolare (dai 4 ai 6 anni circa).

Per la prossima programmazione del Kamishibai ed altre iniziative seguiteci alla pagina Fb di Vademecum o contattatteci ai recapiti: vademecumvolterra@gmail.com e cell. 331/2733472.

Fonte: Associazione & Cooperativa Vademecum

