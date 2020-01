Teresa Paoli è la nuova direttrice artistica del 7° Firenze FilmCorti Festival

Il Firenze FilmCorti Festival, la rassegna fiorentina dedicato ai migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo, annuncia due importanti novità.

La prima riguarda la nomina della nuova Direttrice artistica Teresa Paoli, alla guida di questa settima edizione del Festival, che si terrà dal 5 al 9 maggio presso MAD. Murate Art Distict Firenze.

Regista e giornalista, Teresa Paoli ha girato il suo primo documentario, “Genova Senza Risposte”, nel 2001 durante i tragici eventi del G8 di Genova. Firmato insieme a Stefano Lorenzi e Federico Micali, il documentario è stato distribuito al cinema da Gianluca Arcopinto. Nel 2011 ha vinto il Premio Ilaria Alpi DOC con il documentario “Di Tessuti e di altre storie”. È stata in concorso al Torino Film Festival con il suo cortometraggio “100PerCent”. Di origine pratese ha vinto la borsa di studio Fulbright per vivere e studiare un anno a Los Angeles. Il suo documentario, “Chinese or Italian”, è stato prodotto dalla società francese Upian, per la tv franco tedesca Arte. Nel 2018 ha partecipato al Giffoni Film Festival con “Da Lassù”, cortometraggio prodotto da Antonio Capaldo e Solaria film. Come giornalista è inviata di Presa Diretta, programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona su Rai 3.

Alla Presidenza della giuria del Firenze FilmCorti Festival l'attrice, scrittrice e regista Emanuela Mascherini, diplomata in recitazione presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma e in Digital Filmmaking presso la New York Film Academy. Le sue opere come regista, oltre alla selezione ai Nastri D’argento e alla shortlist dei David di Donatello, le sono valse numerose selezioni e relativi premi in Festival nazionali e internazionali. Il suo ultimo cortometraggio “Come la prima volta” è stato presentato in anteprima in selezione per I LOVE GAI, Giovani Autori Italiani, durante la Biennale del Cinema di Venezia 2018. Nel 2019 è una dei registi italiani selezionati per la Residenza “A Sunday In The Country” organizzata da EFA European Film Award e Toscana film commission. In qualità di giurata ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia (premio “Lino Miccichè”), al Florence Korea Film Fest - Festival del cinema coreano (presidente di giuria), New York movie Award e molti altri.

ll Festival è organizzato dell’Associazione Rive Gauche-Festival presieduta dal Professore Marino Demata, che nel 2014 ha fondato il Firenze Firenze FilmCorti Festival: “Dopo la nomina del giovane attore e regista Francesco Grifoni a Presidente del Firenze FilmCorti Festival, abbiamo provveduto alla nomina di Teresa Paoli a Direttrice Artistica e di Emanuela Mascherini a Presidente della Giuria. Si tratta di due figure, benché giovanissime, già affermate con successo nel nostro panorama cinematografico. A nome di tutto lo staff della nostra Associazione e del 7° Firenze FilmCorti Festival desidero esprimere la soddisfazione per tali nomine e per l’entusiasmo col quale sono state accolte. A Francesco Grifoni, a Teresa Paoli e a Emanuela Mascherini auguriamo un ottimo lavoro per il successo del nostro Festival”.

La rassegna fiorentina nella sua scorsa edizione ha selezionato 650 pellicole provenienti da tutto il mondo che hanno portato alla selezione di quaranta finalisti, oltre a alcune importanti opere fuori concorso. Forte anche di questi numeri il Firenze FilmCorti Festival è diventato negli anni un evento di richiamo internazionale al quale intervengono ospiti di grande spessore.

Sul sito del Festival è stato da poco pubblicato il bando pubblico per la selezione delle giurie chiamate a selezionare i cortometraggi in concorso. Le categorie sono: Corti Fiction;

Documentari; Film innovativi e sperimentali; Cartoni animati; Sceneggiature per corti e lungometraggi.

Le candidature dovranno pervenire entro il 15/01/2020 a info@firenzefilmcortifestival.com.

Per maggiori informazioni: https://firenzefilmcortifestival.com/7-firenze-filmcorti-festival-bando-per-la-formazione-delle-giurie-di-selezione-delle-opere-da-ammettere-in-finale/.

Per inviare le proprie opere al Festival https://firenzefilmcortifestival.com/7-firenze-filmcorti-festival-7fff-il-bando/.

