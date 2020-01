Villa Crastan, al grande ricevimento degli inganni

Una cena con spettacolo in puro stile anni Venti. Succede a Villa Crastan a Pontedera dove la compagnia teatrale l’Anello e la neonata associazione Villa Crastan Casa della Città organizzano un grande evento per riaprire al pubblico le porte dell’ex biblioteca.

L’appuntamento è per sabato 18 gennaio 2020 alle 20 per un tuffo indietro di cento anni. Per l’occasione la Villa di via della Stazione vecchia si trasformerà per raccogliere gli invitati a un ricevimento accompagnato da musica dal vivo, grazie alla preziosa collaborazione con l’Accademia della chitarra, cena a buffet in tema Grande Gatsby, per terminare con lo spettacolo "Doppio inganno" a cura della compagnia l’Anello, scritto e diretto da Denise Neri con le musiche di Simone Bernacchi.

Lo spettacolo racconta una divertente serata di equivoci e inganni nel salone di una villa di campagna nei primi del ’900. Doppio inganno è uno spettacolo ironico e dal ritmo sostenuto che vuol mostrare in chiave molto scanzonata uno spaccato di una villa signorile dei primi anni del ’900, tra ipocrisie, perbenismi e tanti, tantissimi sotterfugi. Al termine dello spettacolo ci sarà anche modo di cimentarsi nei balli dell’epoca in puro stile swing.

Per rendere la serata davvero speciale però c'è bisogno della collaborazione del pubblico, pertanto è gradito l'abbigliamento a tema. La prenotazione è obbligatoria entro il 15 gennaio, entro questa data possono anche pervenire eventuali accortezze alimentari.

Cena a buffet, musica, tesseramento Villa Crastan e spettacolo 30 euro,

sconto di 5 euro per chi si presenta in costume anni Venti.

Fonte: Ufficio Stampa

