Aggredito a coltellate al supermercato a Colle di Val d'Elsa

Sgomento a Colle di Val d'Elsa per un'aggressione a un supermercato. Un uomo di quaranta anni circa è stato accoltellato in viale dei Mille verso le 19 di ieri, mercoledì 8 gennaio. Non si tratta di un ferito grave, ma il caso ha gettato nello sconforto la cittadina. A ferirlo è stato un 57enne siciliano pregiudicato, pare per gelosia.

Quest'ultimo ha sferrato due coltellate nei reni dell'altro per motivi personali ancora da chiarire, ma sembra che possa esserci un movente passionale dietro al grave fatto. Subito è stata allertata la polizia assieme alla Pubblica Assistenza colligiana, giunta con l'automedica. Presenti anche i carabinieri.

Le forze dell'ordine hanno visionato le immagini di videosorveglianza del supermercato e sentito i testimoni. Subito è partita la caccia all'uomo e il 57enne è stato rintracciato nella propria abitazione: ha ammesso il fatto di fronte alla moglie ed è stato arrestato. Il ferito non è in pericolo e si trova a Le Scotte di Siena.

