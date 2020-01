Banca Popolare di Lajatico con l'Istituto Checchi di Fucecchio per l'Educazione Finanziaria

L'I.I.S. A. Checchi di Fucecchio in collaborazione con la Banca Popolare di Lajatico promuove l'Educazione Finanziaria, organizzando il giorno 15 gennaio un seminario aperto a tutta la cittadinanza e agli studenti, famiglie e docenti dell'I.I.S. Checchi.

La scuola partecipa con questa iniziativa alla 1° Edizione della giornata nazionale per la promozione della cultura economica, aderendo in modo attivo alla Rete nazionale degli Istituti Tecnici Economici di Formazione Manageriale (I.T.E.F.M.) con la finalità di rimodulare i percorsi di studio e renderli più rispondenti alle nuove competenze richieste dal mercato.

La cittadinanza è invitata presso l'auditorium di via Padre Checchi dell'I.I.S.Checchi alle ore 17,00 dove a fianco delle tematiche finanziarie di interesse corrente spiegate in modo chiaro e comprensibile a tutti, esperti del settore risponderanno alle domande e curiosità sugli argomenti trattati e su quesiti di varia natura.

Nell'ambito delle attività, il Dirigente Scolastico presenterà alle famiglie degli alunni di terza media il percorso di studi dell'indirizzo tecnico economico.

Fonte: Ufficio Stampa

