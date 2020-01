Basta Guerra! A Fucecchio la fiaccolata per la pace del Movimento Shalom

Movimento Shalom organizza una fiaccolata contro la guerra per dire basta all'escalation militare che sta intercorrendo tra Usa e Iran.

L’ansia collettiva causata dagli eventi di guerra che si svolgono in ampie aree del pianeta ci impedisce di rimanere inermi. Vogliamo uscire di casa per mostrare al mondo la nostra stanchezza, il nostro rifiuto e il nostro disgusto dovuti agli incubi delle guerre. Basta alla guerra e al proliferare delle armi che riteniamo da bandire come quanto di più osceno possa creare l’uomo ed il massimo della follia distruttiva. Per questo promuoviamo questa iniziativa a cui chiediamo l'adesione di enti, amministrazioni, associazioni e singoli cittadini.

L'appuntamento è sabato 11 gennaio a Fucecchio.

Tutte le notizie di Fucecchio