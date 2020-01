Caffè e atelier Alzheimer a Montemurlo, un momento di incontro per assistiti e familiari

Un caffè, un'uscita fuori casa, l'incontro con altre persone come diritto alla normalità. Venerdì 17 gennaio ore 16 al Centro sociale “Il villaggio del sorriso” (via Toti- Oste) arriva per la prima volta il «Caffè e Atelier Alzheimer», un modo, per chi è affetto da questa malattia, di sconfiggere l’isolamento sociale, di stare insieme e di interagire. Il progetto è promosso dalla Società della Salute Pratese, insieme al Comune di Montemurlo e realizzato dal Consorzio Astir e dal Consorzio Borro con il coinvolgimento di Aima - sezione provinciale di Prato, grazie al finanziamento della Regione Toscana. “Caffè e Atelier Alzheimer” è un luogo protetto e sicuro dove le persone affette da questa malattia e i loro familiari possono trascorrere del tempo insieme con il supporto di personale esperto, svagarsi, chiedere informazioni e trovare risposte ai propri bisogni.

«Questi incontri sono molto importanti, perché si pongono l' obiettivo di rompere quell'isolamento sociale a cui molto spesso l'Alzheimer costringe il malato e i suoi familiari - sottolinea l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti - L’ Alzheimer è una malattia che ha effetti devastanti sul contesto familiare. Sentirsi compresi e ascoltati restituisce un po’ di allegria e aiuta la famiglia a trovare un po' di sollievo e sostegno».

Gli incontri saranno animati attraverso l'utilizzo della tecnica informale del “World Cafè”, che invita i partecipanti ad una discussione libera all’interno di una cornice di alcune domande di riferimento, formulate in modo che le persone siano coinvolte a collaborare in maniera positiva. L'incontro di venerdì 17 gennaio si svolgerà dalle ore 16 alle 18. Un nuovo “Caffè e Atelier Alzheimer” sarà ripetuto il prossimo 9 giugno dalle ore 17-19 al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3). La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Per avere maggiori si può chiamare il numero tel. 3396664987.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

