Buongiorno oggi ringrazio Luna che mi ha spedito questa ricetta, molto sfiziosa per mangiare il cavolfiore in maniera più gustosa, fritto, anche se con la frittura bisogna stare attenti, ma la soddisfazione di mangiare la verdura fritta

Cavolfiore fritto agli agrumi

Ingredienti

1 cavolfiore

100 gr di farina 00

1 uovo

180-200 ml di acqua frizzante fredda

1 arancia non trattata

1 limone non trattato

1 pizzico di noce moscata

3-4 rametti di timo

Olio extravergine di oliva o olio per frittura

Sale

Preparazione

Dividete il cavolfiore in cimette e lavatele bene, poi sbollentatelo per cinque minuti in abbondante acqua bollente leggermente salata. Preparate una pastella mescolando in una ciotola la farina con la scorza grattugiata degli agrumi, le foglioline di timo, un pizzico di noce moscata, di sale e l’uovo. Unite dopo l’acqua frizzante fredda a filo fino ad ottenere una pastella omogenea e non troppo liquida. Passate le cimette del cavolfiore ben asciugate nella pastella e friggetele per 5 minuti o fino a doratura, nell’olio bollente. Servite subito, insaporendo con un pizzico di sale a piacere.

