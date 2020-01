'Confine', torna a Fiesole Premio Arte di Fotografia Contemporanea

ADG Photo Contest | 2ª edition | Tema “CONFINE”

PREMIO ARTE DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA | AD GALLERY In collaborazione con Associazione Culturale Bueno,

a cura di Alberto Desirò

Sala del Basolato - Fiesole - 18 > 25 gennaio 2020

Con il Patrocinio di Città di Fiesole

Orari mostra: Sabato 18,00 > 23,00 (inaugurazione) Domenica 10,00 > 20,00

Giorni feriali 15,00 > 20,00

Nei giorni 18-25 gennaio 2020 si terrà, presso lo spazio espositivo Sala del Basolato a Fiesole, in piazza Mino (sotto il palazzo del Comune di Fiesole), la mostra collettiva degli autori selezionati per il premio fotografico ADG “Confine”.

L'evento, sarà l'ultima tappa della seconda edizione di AD GALLERY Photo Contest, fondato nel 2017 da AD Gallery, a cura di Alberto Desirò con la collaborazione di Vittorio D’Onofri.

Pagina web: https://www.adgphotocontest.org/ La giuria è composta da: Enrico Bisenzi, Alberto Desirò, Vittorio D’Onofri e Tiziana Faraoni. Pagina web: https://www.adgphotocontest.org/giuria/

Artisti selezionati e programma mostra: https://www.adgphotocontest.org/programma-mostra/ Evento facebook: https://www.facebook.com/events/560043101512768/ Pagina Facebook: www.facebook.com/adg.photocontest/

Workshop gratuito: https://www.adgphotocontest.org/workshop/ Workshop gratuito, evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/631080450788717/ Con la partecipazione speciale di Gaetano Biraghi di Epson Italia.

PROGRAMMA MOSTRA E EVENTI COLLEGATI 18 > 25 gennaio 2020 | Sala del Basolato | Fiesole

SABATO 18 gennaio 2020 - apertura mostra dalle ore 18 alle ore 23

ore 10,00 “Colore, giocare e capire” workshop a cura di Gaetano Biraghi di EPSON SpA

ore 14,00 “Colore, giocare e capire” workshop a cura di Gaetano Biraghi di EPSON SpA (Registrazione gratuita al workshop: https://www.adgphotocontest.org/workshop/)

ore 17,00 Preview con gli artisti in mostra

ore 18,00 Inaugurazione e saluto del Sindaco Anna Ravoni

ore 18,30 Presentazione del progetto di solidarietà oltre confine “Giòcati con noi!”, un invito a ingaggiarsi, a mettersi in movimento, a lasciarsi prendere dalla possibilità di una solidarietà concreta

ore 18,00 - 23,00 "IN&OUT" dialogo informale con gli artisti

ore 19,00 Aperitivo di benvenuto ore 19,30 - 22,00 ”La scomparsa del diesel” performance live di Pezzi di Meccanica Rara, musica di Jacopo Castellani, testi originali di Luca Saracino. (Durante la serata saranno nominati i 3 vincitori del photo contest)

DOMENICA 19 gennaio 2020 - apertura mostra dalle ore 10,00 alle 14,00 dalle e 15,00 alle ore 20,00

ore 10,00 apertura mostra

ore 16,00 Presentazione “CONFINI” installazione tridimensionale a cura dell’artista Federica Gonnelli

ore 15,00 - 20,00 “IN&OUT” dialogo informale con gli artisti presenti

GIORNI FERIALI - apertura mostra dalle ore 15,00 alle ore 20,00

ore 15,00 - 20,00 “IN&OUT” dialogo informale con gli artisti

SABATO 25 gennaio 2020 - apertura mostra dalle ore 10,00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle 20,00 ore 10,00 apertura mostra

ore 15,00 - 20,00 “IN&OUT” dialogo informale con gli artisti

ore 18,00 Finissage con gli artisti presenti in galleria

ore 18,30 L’OSPITE - Concerto Poetico dedicato alla artista e fotografa Francesca Woodman a cura di Alfredo Allegri, Datura Martina Lo Conte (Voce), Agnese Focardi (Arpa). ore 19,30 Presentazione della prossima edizione del photo contest

ore 20,00 Aperitivo di saluto

INGRESSO LIBERO ALLA MOSTRA E TUTTI GLI EVENTI WORK SHOP GRATUITI

Il tema proposto per la seconda edizione di AD Gallery Photo Contest è il seguente:

TEMA / CONFINE

Il confine è una linea di demarcazione che divide due realtà e al tempo stesso le tiene in contatto. Trattiene e protegge, limita i movimenti ed esorta ad andare oltre.

/con·fì·ne/

I confini sono materiali e immateriali, visibili o nascosti.

I primi sono delimitazioni geografiche, politiche, sociali e fisiche.

Il confine può essere inteso però anche come una soglia, un concetto visto nella prospettiva dinamica del- l’attraversamento, che diventa in quel momento luogo della creatività, dell’immaginazione. Solo ciò che non riusciamo a immaginare non ha confini ne’, di conseguenza, possibilità di superamento.

Le soglie che incontriamo nella nostra vita, sono passaggi che ci consentono di vivere le terre di mezzo, sono esse il luogo e lo spazio dove si facilitano l'incontro, il contatto, la contaminazione, dove l'arte ha il suo spazio vitale. Sono luoghi di

ricerca interiori, che non negano i confini ma al contrario valorizzano le di- versità, la conoscenza di esse e il rispetto reciproco.

Ci sono poi i confini più nascosti, invisibili, che ognuno ha dentro di sé, quelli superati, spostati in avanti o trasformati in ossatura che protegge e rende individui unici.

E’ possibile vivere in un mondo senza confini? E’ auspicabile? La nostra unicità non è forse dettata proprio dalla presenza di un confine tra “io sono io” e “tu sei l’altro”? Non è proprio in questa terra di confine che avviene il processo di conoscenza del sé’ e dell’altro?

Quale forza riesce ad assottigliare la linea di confine fino a farla diventare valicabile? L’amore? La determi- nazione? La curiosità? La vita stessa?

Cosa accade all’animo umano quando varca il confine della ragione, della decenza, della sopportazione, di tutto ciò che credevamo impossibile? Qual’è il confine tra immaginazione e immagine?

L’arte è confine da superare o meta da raggiungere?

NOTA:

L’artista è invitato a esprimersi sul tema “confine” considerando che la stessa arte fotografica è di per sé un esempio di ciò che il tema vuole approfondire, in quanto riesce con uno scatto a rendere forte l’emozione di un attimo pur mantenendo la sua delicata e soggettiva sembianza. Astratto dal suo contesto l’attimo cat- turato continua a dare un’immagine di sé, ad entrare in sintonia con i nostri momenti presenti e a creare un punto di contatto tra le nostre visioni e quelle degli altri.

AUTORI IN MOSTRA “CONFINE"

CARLO FERRARA “La rosa dei venti”

DANILA DALMONTE “Hanami”

DIEGO DRUDI “Deep connection”

JAROSLAW JAREMA “Body in stone”

MARCO ZUPONE “No-Body”

CARMELA SIGILLO “Born IN Italy”

MARIA CHIARA MAFFI “I have brown eyes”

MASSIMILIANO PECORARO “Italian Trip”

MAURO MARLETTO “Fantasmi metropolitani”

MICHAEL PASSALACQUA “Demoni”

MICHELA GORETTI “Rebhirt”

PAOLO ALDI “Ira”

PATRIZIA MORI “La consapevolezza dell’inutilità”

RICCARDO MUCI “Confinati”

FABIO GNASSI “Metafisica”

ENRICO LANFREDINI “Assenza”

VALENTINA MURA “Under my skin”

GIORGIA BELLOTTI “Deserti”

Durante l'evento della mostra verranno poi scelti i 3 autori di a cui verranno assegnati i premi.

ARTISTI OSPITI “CONFINE"

“EQUILIBRIO DI CONFINE” di Federica Gonnelli

Installazione assemblaggio di immagine fotografica stampata su organza, silicone acrilico bianco e legno.

Misure d’ambiente. 2016.

L’installazione coniuga il tema del dono - ispirato alla simbologia del pane e della manna, comune a Ebraismo e Cristianesimo - alla ricerca sul confine che ha caratterizzato il mio percorso nei materiali e nei temi, fin dall’inizio e che dal 2015 ho incrementato grazie alle residenze d’artista. Il confine è sempre stato protagonista delle mie opere mediante l’utilizzo del velo d’organza, non un mero supporto, ma un determinante mezzo espressivo che concorre nel significato dell’opera. Il dono è scambio, è dialogo, è connessione, è incontro. Il dono è un equilibrio sul confine delle rispettive libertà, esigenze e diritti, nel rispetto del vicino, nel rispetto reciproco. Nell’installazione il dono è rappresentato attraverso delle sculture realizzate in silicone acrilico bianco dalla forma ibrida tra una pagnotta di pane e le conformazioni tipiche della manna, mentre il confine è presente mediante i veli sui quali è stampata l’immagine - che mi è molto familiare - di una sbarra che chiude l’accesso tra due diverse proprietà terriere di campagna, una sbarra che incontro ogni volta che da casa mi reco a lavorare nel mio studio. L’installazione rappresenta concettualmente uno scambio di doni che avviene sul confine. Le due immagini della sbarra aperta e chiusa determinano una temporalità, una conseguenzialità dell’evento. Il velo mostra una realtà sempre diversa, attraverso le immagini che su di esso sono realizzate e impone uno slancio agli osservatori che vogliono scoprire cosa si cela dietro. Gli osservatori devono superare il confine per ripristinare l’equilibrio, la stabilità in un’epoca storica di grandi cambiamenti. Sito web: http://www.federicagonnelli.it

L’OSPITE - CONCERTO POETICO dedicato a Francesca Woodman

L’opera fotografica di un’artista del ‘900, scomparsa prematuramente, la quale ha saputo indagare i confini fra sé, il suo corpo e il mondo, si manifesta e si racconta attraverso il linguaggio della poesia e della musica in questo emozionante concerto poetico. 25 gennaio 2020, ore 18,30 / 19,00 Sarà presente l’autore delle poesie Alfredo Allegri.

Voce Datura Martina Lo Conte

Arpa Agnese Focardi

Testo tratto dalla raccolta poetica “parolemaidette”, Alfredo Allegri, Ed. Nerbini, 2019. Datura Martina Lo Conte (https://lechiavidellavoce.wordpress.com/)

(Firenze, 1984), è cantante e ricercatrice vocale. Collabora con artisti, registi e musicisti dal 2003 esplorando varie forme artistiche: dal concerto, al teatro-danza, alla performance, cercando sempre di far confluire in esse diversi linguaggi. Dal 2016 porta avanti un progetto dedicato alla comunità e al dialogo con lo spazio urbano tramite le Circle Songs.

Agnese Focardi, (Firenze, 1985), ha sempre abbracciato e sviluppato varie esperienze artistiche, esplorando il linguaggio pittorico, plastico e fotografico; fino alla performance e alla musica, attraverso il suono dell'Arpa. Attualmente porta avanti diversi progetti sia con gruppi musicali, che performance poetiche.

Alfredo Allegri (Firenze) è regista, scrittore e poeta. La sua opera poetica si caratterizza per una costante attenzione all’impegno civile, senza mai dimenticare gli aspetti visionari e sensuali dell’esistenza. Impressionato dall’opera fotografica e dalla vita di Francesca Woodman ha dedicato l’ultima sezione del suo libro “parolemaidette” a questa figura enigmatica e ancora viva nel nostro immaginario. Altre pubblicazioni: L’evento del Fuoco, Ed. Nerbini, 2012.

”LA SCOMPARSA DEL DIESEL” performance live di Pezzi di Meccanica Rara, musica di Jacopo Castellani, testi originali di Luca Saracino.

Architetture Sonore di Iacopo Castellani - Sabato 18 gennaio 2020 - ore 19 / 21

Iacopo Castellani, chitarrista. Ha militato in diversi gruppi locali di vario genere. Dall'inizio degli anni 2000 suona in spettacoli teatrali e si esibisce in performance sonore.

Nel 2010 è ideatore del progetto Baco ensemble, con i quali si esibisce tuttora, che fonde musica e teatro. Attualmente le sue performance sonore si basano sulla ricerca dei suoni e sulla loro dilatazione nello spazio, cercando di esplorare con la chitarra i concetti della concrete music.

Luca Saracino interpreta “Confine” (Micro racconti)

Luca Saracino ha pubblicato le raccolte di racconti Prima del Capolinea (2012) e Silenziosamente (2014) con Edizioni della Meridiana. Ha pubblicato racconti su riviste cartacee e digitali quali L'area di Broca, Il fuoco, L'indiscreto, Gente di fotografia, A Few Words, L'irrequieto. Dal 2008 al 2015 ha scritto sul blog letterario Siamelli di cui è cofondatore.

OSPITE ISTITUZIONALE / FONDAZIONE AVSI

La Fondazione AVSI è una Ong nata nel 1972 che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione all’educazione. Nella sua azione la prima attenzione è rivolta alla difesa e valorizzazione della dignità della persona, cardine di ogni progetto.

AVSI fonda i suoi progetti di cooperazione nei diversi settori su un’attenzione preferenziale per l’educazione intesa come accompagnamento della persona alla scoperta di sé e al riconoscimento dell’altro come un bene. Ogni progetto è quindi concepito come strumento volto a promuovere tale consapevolezza in tutti i soggetti coinvolti, ha in sé un’esigenza di comunicazione e condivisione, ed esercita un impatto capace di generare un cambiamento positivo.

Ogni anno attraverso la Campagna Tende, AVSI propone un tema specifico e quest’anno ha come titolo “Giòcati con noi!” che è un invito a ingaggiarsi, a mettersi in movimento, a lasciarsi prendere dalla possibilità di una solidarietà concreta.

Quest’anno la campagna sosterrà sette progetti che in comune hanno un dato soprattutto: innescano un cambiamento nella vita delle persone più vulnerabili e portano novità, dal Libano all’Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, dall’Italia al Mozambico, grazie anche al sostegno a distanza, la campagna ci propone quest’anno programmi e azioni che “cambiano” la geografia perché ci avvicinano a chi vive oltre oceano, oltre il Mediterraneo o anche solo in un’altra città, e quindi ci permettono di immedesimarci più facilmente in chi cerca di uscire da povertà, guerra, abbandono, per vivere in pienezza. Per approfondimenti: https://www.avsi.org/it/

"IN&OUT" dialogo informale con gli artisti

L’intenzione di questo progetto di Fotografia Contemporanea è creare l’incontro, durante la serata inaugurale della mostra, fra gli artisti e il pubblico per dare loro la possibilità di parlare dei loro progetti fotografici.

Non si intende una spiegazione tecnica o schematica delle loro fotografie e del progetto artistico, bensì un momento di rallentamento del tempo, di degustazione. Alla due dimensioni dell’immagine, in questo modo, si aggiunge una terza fatta di parole e emozioni.

La loro esposizione diventa in questo modo un elemento di ulteriore valutazione dell’opera e un diretto coinvolgimento del visitatore in Galleria.

ADG@PHOTOCONTEST: un premio fotografico fondato nel 2017 da AD Gallery per sostenere fotografi e artisti italiani, che si impegnano, in modo creativo, su temi che riguardano le storie personali, sociali e attuali. Uno degli obiettivi principali di ADG Photo Contest è stimolare fotografi e artisti di ogni età, che utilizzano la fotografia come strumento per esplorare forme di linguaggi visivi originali e personali, a raccontare sia il mondo esterno, quanto universi intimi. Cerchiamo nuove forme di fotografia contemporanea e di espressione poetica. Tutti gli artisti sono chiamati a testimoniare e prendere posizione, raccontando in maniera creativa, inventando forme espressive personali. La fotografia offre una vasta varietà di linguaggi.

FILOSOFIA DEL PREMIO:

ADG Photo Contest è un premio fotografico, fondato nel 2017 da AD Gallery per sostenere fotografi, artisti italiani e stranieri, che si impegnano, in modo creativo, su temi che riguardano storie personali, sociali e attuali. I curatori che rappresentano la giuria sono alla ricerca di foto che possono offrire:

• Visioni originali

• Affinità al tema scelto

• Approcci contemporanei alla realizzazione delle immagini

• Capacità tecnica/compositiva e stile personale

Curatore del premio: Alberto Desirò (Direttore artistico AD Gallery, Italia)

Partner Culturale:

Associazione Culturale Bueno Consulente editoriale:

Marina Barbani

Comitato scientifico:

Vittorio D’Onofri, Giulia Pettena

Consulente Social Media: Diletta Biagiotti

Presidente della Giuria:

Alberto Desirò (Direttore artistico AD Gallery, Italia)

Giuria: Enrico Bisenzi: Docente di “Media Educator” Accademia delle Belle Arti di Carrara e Roma Vittorio D’Onofri: Direttore Artistico Fotoax, Festival di Fotografia Contemporanea Oaxaca (Messico)

Alberto Desirò: Direttore artistico della galleria di fotografia contemporanea AD Gallery

Tiziana Faraoni: Direttore della fotografia Gruppo Editoriale Espresso, Art Director Fotoleggendo (Roma)

