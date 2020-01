Corso per aspiranti volontari di Protezione Civile a San Miniato

Il 20 Gennaio 2020, presso la Misericordia di San Miniato con sede in Via Augusto Conti, 44 a San Miniato -PI (centro storico), avrà inizio il nuovo corso per aspiranti volontari di Protezione Civile rivolto ai cittadini che desiderano conoscere questo mondo e magari farne parte.

In particolare il corso si basa sulla ormai consolidata esperienza delle Misericordie nel formare ed addestrare nuovo personale volontario che, punto cardine di tutto il sistema della Protezione Civile, sappia intervenire professionalmente nelle emergenze.

Infatti l'importante ruolo che il volontariato tecnico ha all'interno dei tavoli istituzionali di pianificazione della tutela dei cittadini, richiede una preparazione attenta.

Quindi questo percorso formativo è tappa fondamentale per i "nuovi" che vogliono esprimere operativamente e concretamente, le proprie capacità a vantaggio di tutta la collettività.

Ogni anno i nostri corsi preparano decine di volontari che, attraverso questo primo punto di partenza, quale il corso base, rendono sempre più professionale e centrale il ruolo del volontariato in determinate situazioni, quindi a tutto vantaggio degli attori istituzionali già in campo.

Questo primo percorso si propone di impartire alcuni dei fondamenti del sistema di protezione civile locale ma anche di quello nazionale.

In particolare affronteremo :

-Presentazione della Protezione Civile

-Volontario: Diritti e Doveri

-La Protezione Civile NAZIONALE

-Il Sistema di Protezione Civile REGIONALE

-Il Sistema di Protezione Civile LOCALE

-Allertamento e Applicativi Regionali

-Sicurezza dell´operatore

-Protezione dell´operatore

-Comunicare in Emergenza

-Supporto alla Popolazione

-La vita in emergenza

-Prove pratiche

Successivamente il servizio Antincendi Boschivi e i corsi di specializzazione.

Il corso si svolge nelle ore serali dopo le 21.15 e in qualche occasione il sabato, naturalmente è completamente gratuito, ci sono solo 20 posti disponibili ed è riconosciuto da Regione Toscana.

Per iscriversi potete contattare il 0571-401000 oppure compilare il form online sul nostro sito www.misericordiasanminiato.it.

Fonte: Ufficio stampa

