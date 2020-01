Da San Miniato a Rai Uno: gli SpinKids a 'Il cantante mascherato'

Venerdi 10 Gennaio gli SpinKids saranno ospiti nel nuovo programma “ il cantante mascherato” di Milly Carlucci in prima serata su rai 1.

Gli SpinKids sono stati chiamati direttamente da Milly subito dopo che la conduttrice li aveva visti a Rimini con il nuovo showcase che hanno presentato per uno degli eventi più importanti della break dance in Italia, il Battle of the year 2019 dove i ragazzi sono arrivati 2 classificati.

Gli SpinKids con sede a S.Miniato Basso presso la scuola di danza Ego Latino che si trova nei locali nella Casa Culturale a San Miniato Basso, sono un gruppo di ragazzi e bambini accomunati da un una grande passione per la Break Dance, l’acrobatica e specializzati nelle power move, i ragazzi capitanati dal loro allenatore Adriano Cioni, si allenano come dei professionisti, 5 volte a settimana 4 ore al giorno d’inverno e 6/7 ore d’estate quando sono in vacanza.

Gli Spinkids sono conosciuti in tutta Italia, vincendo competizioni importanti e sfidandosi contro le migliori crew anche all’estero, non ultimo il secondo posto a Cannes al “Break The floor”, dove gli Spinkids sono stati l’unica crew Italiana ad arrivate in finale.

Quindi tutti davanti alla tv per vedere e d applaudire la loro esibizione in diretta su Rai 1 dalle ore 21.30 al nuovo programma “il cantante mascherato”.

Fonte: Ufficio stampa

