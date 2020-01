Due argenti e quinto posto al trofeo Conte per Nuoto Valdinievole

Due medaglie d'argento e quinto posto finale (su 18 società provenienti da 5 regioni del centro Italia) per la squadra Salvamento dell'Asd Nuoto Valdinievole allo storico 36° trofeo "Daniele Conte" svolto a Civitavecchia. Soddisfatti gli allenatori Carlo Bernava ed Erika Picchi per la posizione finale, le prestazioni dei ragazzi (ben 33 presenti alla manifestazione), i bei piazzamenti e le qualificazioni di tanti atleti ai campionati italiani giovanili di Riccione, in programma a febbraio. Salgono sul podio Irene Martino (2002, cadetti) nei 100 metri percorso misto e Riccardo Porciani (2004, ragazzi) nei 100 metri trasporto con manichino, pinne e torpedo. Quarto posto per Federico Dal Cerro (2002, junior) nei 100 metri percorso misto. Buona quinta posizione per Ginevra Iannotta (2006, ragazzi) nei 100 metri percorso misto, Riccardo Porciani (trasporto manichino con pinne), Michelle Petruzzelli (2002, cadetti) sia nei 100 trasporto manichino, pinne e torpedo che nei 200 metri nuoto ostacoli. In questa specialità Matilde Magrini (2005, junior) chiude sesta. Stesso piazzamento per Vanessa Rastelli (2003, cadetti) nei 100 trasporto manichino con pinne e Davide La Montagna (2002, junior) sia nei 100 metri trasporto manichino con pinne che nel trasporto manichino con pinne e torpedo. Settimo posto per Marco Accinno (2002, junior) nei 200 nuoto ostacoli. Ottava piazza per Gabriele Iuliucci (2003, junior) nei 200 nuoto ostacoli, Alessandro Lucchesi Bicchielli (2001, junior) sia nel trasporto manichino, pinne torpedo che nei 200 metri ostacoli, Davide La Montagna nei 100 metri percorso misto, Matilde Magrini e Federico Dal Cerro, entrambi nei 100 metri trasporto manichino con pinne. Vicinissime al podio, al quarto posto, quasi tutte le staffette.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole - Ufficio stampa

