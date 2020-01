Giunta e Ris insieme per rimuovere i rifiuti a Greve

“Facciamo in modo che il nostro amore per il territorio diventi una cultura del rispetto per il patrimonio pubblico, tenere pulito e decoroso l’ambiente può e deve diventare una pratica della nostra quotidianità". È così che il sindaco Paolo Sottani e l'assessore all'ambiente Simona Forzoni invitano i cittadini ad unirsi alle giornate di pulizia straordinaria messe in moto dal gruppo dei giovani Ris, alias Raccattiamo I’ Sudicio, organizzando ogni domenica occasioni socialmente utili associati a campagna di sensibilizzazione sulle pratiche e sulle tematiche ambientali. E a dare mano ai ragazzi saranno proprio loro, il sindaco Paolo Sottani e gli assessori Simona Forzoni, Lorenzo Lotti, Paolo Stecchi e Ilary Scarpelli, affiancando i volontari ambientali domenica 12 gennaio per tutto il pomeriggio. Il punto di ritrovo è stabilito alle ore 13.15 alla Casa del Popolo di Greve in Chianti.

“Vogliamo sostenere concretamente i Ris - dichiara l’assessore Forzoni - nell'azione virtuosa che ormai da alcuni mesi mette insieme giovani di Greve, Strada e Firenze. Lanciamo un appello a tutta la comunità affinché prenda parte attiva all’escursione ambientale che ci porterà nelle aree boschive del Passo dei Pecorai. Il sogno dei ragazzi che condividiamo a pieno è che tutti possano fare la propria parte e contribuire alla salvaguardia del pianeta promuovendo forme di cultura sostenibile e attività di volontariato ambientale. La domenica dell'ambiente dei Ris è un esempio di welfare di comunità, potrebbe diventare una buona abitudine per tutti, oltre ad attestare un'alta forma di responsabilità civica". Il gruppo dei Ris, iscritto al registro dei volontari civici, è munito di pettorine e guanti, forniti dal Comune di Greve in Chianti.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

