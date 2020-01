Guazzini ribatte a Giglioli: "Sappiamo distinguere. Non c'è esigenza di confronto"

Abbiamo presentato una mozione sul Liceo che impegnava il Sindaco e la Giunta non a definire la scelta di localizzazione che noi proponevamo nel nostro programma elettorale, ma a “ realizzare intese con l'Amministrazione Provinciale e con gli altri comuni del comprensorio e ad affidare, su questa base, un attuale studio di fattibilità, che parta dal recupero dell'attuale sede storica e della sua area” e che tenesse insieme le questioni della collocazione del Liceo Marconi con i suoi diversi indirizzi; della soluzione dei problemi dell' ITC Cattaneo e dell'integrazione dei due istituti in un Polo Scolastico; del consolidamento del versante nord della collina di San Miniato. Ebbene la mozione è stata decisamente respinta mentre ne è stata approvata una che definisce una localizzazione a Ponte a Egola: se c'è qualcuno che pensa che quella localizzazione possa essere realizzata in tempi prevedibili per la mente umana, ce lo faccia sapere.

Abbiamo presentato un'altra mozione sulla “Mostra del Tartufo” che impegnava la Giunta e il Sindaco a definire entro il mese di Gennaio 2020 un calendario per impostare con mesi di anticipo e con un coinvolgimento molto più ampio il programma delle iniziative e dell'utilizzazione degli spazi dell'edizione 2020; a definire negli stessi tempi criteri per la scelta e la selezione dei gestori in modo da privilegiare la tipicità delle produzioni e da salvaguardare meglio l'immagine e gli spazi della città, e infine ad effettuare, prima di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente di San Miniato Promozione, una seria valutazione sulle funzioni e l'effettiva utilità di questo ente. Ma evidentemente sul Consiglio d'Amministrazione e sul Presidente di San Miniato Promozione ci sono altri programmi. Anche questa mozione è stata decisamente respinta.

Allo stesso modo e con lo stesso metodo è respinta anche una mozione con cui chiedevano di esercitare opportune pressioni sull'ASL Toscana Centro e sulla Regione Toscana per garantire a tutte le frazioni una adeguata dotazione di medici di base e di mettere in atto “ogni opportuna iniziativa e facilitazione per evitare la cessazione delle attività del Centro medico di Ponte a Egola.”. Disturbare ASL e Regione? Non sia mai.

C'era sembrato giusto provare a dare una mano all'assessore alle pari opportunità scrivendo che i 500 euro stanziati nel DUP 2020-2022 per le politiche di genere e di pari opportunità sono una cifra irrisoria e sostenendo la necessità di promuovere trasversalmente a tutti i settori di azione politica dell'Ente progetti di incentivo all'associazionismo femminile, centri d'ascolto e antiviolenza, iniziative di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La mano tesa non è stata raccolta: respinta anche questa mozione!

Infine avevamo presentato una mozione per chiedere di “garantire la trasmissione degli atti su cui devono avvenire le deliberazioni e delle risposte a interpellanze presentate dai gruppi o dai consiglieri comunali in tempi tali da consentire, prima della seduta del Consiglio, un'adeguata valutazione di testi spesso articolati, complessi, e ricchi di riferimenti tecnici e giuridici”. Guarda un po' questi consiglieri che invece di votare e basta vorrebbero studiare, approfondire discutere. Sacrilegio! Non sia mai.

E ora Giglioli ci contesta “modalità accusatorie”. Noi ci proponiamo di distinguere e sappiamo farlo: abbiamo votato a favore anche di atti importanti come la convenzione del Piano Strutturale Intercomunale di San Miniato e Fucecchio e perfino della copertura di qualche spesa fuori bilancio per interventi urgenti.

Altri invece durano molta più fatica di noi a distinguere, entrare nel merito, confrontarsi, discutere perché, abituati ad un contesto di potere garantito, non hanno mai avvertito l'esigenza del confronto.

Ma come cantava Bob Dylan nel 1964: “Your old road is/Rapidly agin'./Please get out of the new one/If you can't lend your hand/For the times they are a-changin": "Il vostro antico percorso rapidamente decade. Gentilmente levatevi dal nuovo, se non potete aiutare, perché i tempi stanno cambiando”.

Manola Guazzini, consigliere comunale CambiaMenti

