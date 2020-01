Trovati hashish e marijuana abbandonati 'senza padri' a Chianciano

Non sono stati trovati dei colpevoli, ma di materiale per l'incriminazione ce n'era eccome. Venti carabinieri di Chianciano, Chiusi, Chiusi Scalo e Montepulciano assieme a due unità cinofile da Firenze sono intervenuti a Chianciano Terme. Erano giunte da cittadini molte segnalazioni di spaccio da parte di persone ospitate in due alberghi, dove trovano accoglienza anche dei richiedenti asilo. Nella lavanderia, avvolti in dei panni sporchi, vi era un etto di hashish, non attribuibile a nessuno. In un cortile dello stesso albergo, dietro un climatizzatore esterno, un cane antidroga ha rintracciato 45 grammi di marijuana divisa in 12 dosi. I controlli verranno intensificati mentre la droga sequestrata verrà sottoposta ad analisi e poi incenerita in altoforno.

Tutte le notizie di Chianciano Terme