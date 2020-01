Infiltrazioni d'acqua da cantiere allo spazio gioco di Scandicci, chiusura di due giorni

Chiusura giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2020 per il servizio per l’infanzia Coccole e Giochi di via Allende, a causa di un’infiltrazione d’acqua dovuta ad una perdita dall’impianto di riscaldamento dal piano superiore, dove è presente un cantiere. La chiusura di due giorni è stata decisa dall’amministrazione comunale, e comunicata alle famiglie assieme alla sospensione della tariffa per i due giorni di non frequenza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della perdita d’acqua nel cantiere; gli uffici tecnici dell’amministrazione comunale stanno inoltre valutando eventuali danni dovuti alle infiltrazioni, e la possibilità di sostituire i pavimenti dello spazio gioco durante le prossime vacanze estive.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

