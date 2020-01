Ladri in carrozzeria per 3 volte in una settimana, dito puntato della Lega a Pontedera e Ponsacco

Questa mattina abbiamo portato la nostra solidarietà al titolare della carrozzeria di Gello che, la scorsa settimana, ha ricevuto per 3 volte la visita dei ladri (il 2, 4 e 6 gennaio).

Nell’ultimo caso, per fortuna, non sono riusciti ad entrare nella carrozzeria grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

La zona industriale di Gello è ormai nel mirino dei ladri, alcuni di questi sono stati identificati: un minorenne di 14 anni non imputabile e un ragazzo di 27, entrambi residenti a Ponsacco.

La situazione è diventata insostenibile, i titolari delle aziende di Gello sono costretti ogni sera a fare ronde notturne per evitare il peggio. Non riescono più a lavorare con serenità e vivono nel timore di

subire nuovi furti.

Gran parte dei furti commessi in questa zona sono ad opera dei residenti di Ponsacco. Ormai il problema di Via Rospicciano non riguarda solo Ponsacco perché i responsabili agiscono in tutta la Valdera: la scorsa settimana a Gello, la prossima chissà.

Servono interventi mirati per evitare che si ripetano questi episodi. Ma qual è la risposta delle amministrazioni? I comuni di Pontedera e Ponsacco come intendono tutelare i propri cittadini? A novembre il Sindaco Brogi dichiarava di voler liberare il Palazzo di Via Rospicciano, intavolando un dialogo anche con la Prefettura, quali risultati sta portando? A quanto pare nessuno, visto che i furti stanno aumentando vertiginosamente ed i cittadini continuano a subire danni e terrore.

Rebecca Stefanelli, capogruppo Lega Pontedera

Pericle Tecce, capogruppo Lega Ponsacco

