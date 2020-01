Lucca Comics, contest con Mondadori su 'Il labirinto del fauno'

Durante l’edizione 2019, Lucca Comics & Games, in collaborazione con Mondadori, ha lanciato un contest ispirato a “Il Labirinto del Fauno” di Cornelia Funke e del premio Oscar Guillermo del Toro, edito in Italia per la casa editrice e uscito il 15 ottobre 2019.

Il contest è aperto a tutti gli artisti, illustratori e grafici. Per partecipare è necessario realizzare una tavola illustrata ispirata all’opera letteraria o a quella cinematografica originale. Il vincitore avrà la possibilità di accedere a un soggiorno di una settimana a Bonsall, la residenza artistica di Cornelia Funke a pochi chilometri da Los Angeles.

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi usando il modulo che trovate sul sito della manifestazione e caricare il proprio lavoro all’interno del modulo stesso entro le 23:59 del 14 aprile 2020 (sarà anche possibile inserire il link al proprio portfolio, qualora lo si desiderasse). Gli elaborati dovranno rispettare i requisiti riportati nel regolamento che potete scaricare al seguente link: https://www.luccacomicsandgames.com/it/lcg/fantasy/news/il-labirinto-del-fauno/

L’iniziativa “Il Labirinto del Fauno” è organizzata da Lucca Comics & Games in collaborazione con Mondadori.

Fonte: Ufficio stampa

