Lupi Estintori Pontedera, parla Mister Sansonetti: "Iin casa vogliamo confermarci imbattibili"

Abbiamo fatto due chiacchiere con Mister Sansonetti in vista della prima partita del nuovo anno che verrà disputata in casa sabato 11 gennaio alle ore 21.00 contro la Querzoli S.Volley Forlì.

Prima partita del 2020 la giocherete in casa dove siete attualmente imbattuti, come vi state preparando?

Quello che è appena passato è stato un periodo di festa, ma noi, nonostante questo, ci siamo allenati duramente. Abbiamo lavorato bene, sia a livello atletico che tecnico. La prima partita del nuovo anno verrà giocata in casa, lì, vogliamo assolutamente confermarci, visto che siamo attualmente imbattuti.

Tasto dolente del 2019 sono state le trasferte, come cercherete di invertire questo trend negativo con il nuovo anno?

Queste 10 partite non sono state giocate male anzi, a parte San Marino, abbiamo giocato alla pari, a tratti meglio dei nostri avversari. Abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma è altrettanto vero che si stanno riproponendo le medesime situazioni, momenti di blackout che ci impediscono di mantenere vantaggi importanti o che ci impediscono di vincer set ai vantaggi. Credo che, al di là degli episodi che oggettivamente ci stanno girando contro, tanto derivi dalla sicurezza tecnica. Più un giocatore è sicuro del proprio bagaglio tecnico, più è capace di uscire da situazioni difficili. Per questo, in queste vacanze, abbiamo lavorato ancora di più sulla tecnica, andando ad affinare piccoli dettagli che, spero, possano portare buoni risultati.

Fonte: Ufficio Stampa Era Volleyball Project

Tutte le notizie di Volley