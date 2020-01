Caso Marco Ficini, nuovo rinvio per il processo sull'omicidio dell'orentanese

Ci sono novità riguardo la morte di Marco Ficini, il tifoso della Fiorentina originario di Orentano (Castelfranco di Sotto) ucciso a Lisbona tra il 21 e 22 aprile del 2017. Il processo nei confronti di Luis Pina, accusato di aver investito Ficini, è stato rinviato per la terza volta.

Inizialmente previsto per il 21 novembre 2018, è stato spostato all'11 settembre 2019, poi al 15 febbraio 2020 e infine al 4 febbraio, fissato alle 9.30 del mattino. Secondo fonti giudiziarie portoghesi il terzo rinvio si deve al fatto che il processo sarà 'redistribuito' a un nuovo collegio di giudici del Tribunal Central Criminal di Lisbona.

Il 16 aprile 2018 il Tribunal de Instrução Criminal di Lisbona ha deciso di portare a processo Pina sia per l'omicidio dell'orentanese sia per altri quattro tentati omicidi, mentre i restanti imputati saranno processati per rissa, violenza e omissione di soccorso. Il giudice istruttore ha infatti deciso di sottoporre a giudizio 21 imputati, tra cui nove fan del Benfica (il gruppo No Name Boys) e dodici dello Sporting (dello Juventude Leonina).

Secondo l'accusa quella sera - alla vigilia del derby tra Benfica e Sporting - alcuni tifosi dello Sporting venne attaccato dai sostenitori del Benfica. Gli sportinguistas' risposero e nacquero degli scontri. Sempre stando all'accusa Luis Pina investì Ficini e lo trascinò per quindici metri, passando sopra il corpo dell'italiano e andando via senza soccorrerlo.

Pina ha già detto nell'istruttoria di non avere avuto intenzione di investire e uccidere Marco Ficini. Era in custodia dal 29 aprile 2017, ma è stato rilasciato il 2 marzo 2018 perché non è stata emessa alcuna decisione provvisoria entro 10 mesi dalla data in cui è stata applicata la misura di coercizione. Al momento a Pina è impedito di avvicinarsi agli stadi di Benfica e Sporting, il da Luz e l'Alvalade.

La notizia ha già scosso l'ambiente portoghese, in special modo i tifosi dello Sporting, gemellati con quelli della Fiorentina. C'è sgomento nella torcida biancoverde, molto legata a Ficini e incredula per questo terzo rinvio.

Ficini è stato ricordato al Franchi con una targa. Faceva parte del Gruppo Settebello, storica fazione del tifo viola.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto