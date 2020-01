'Questo è un libro', a Empoli si parla di Leonardo

L’associazione culturale Questa è Empoli saluta l’arrivo del 2020 con il primo evento dell’anno. Sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 18:00, la sede di via Lavagnini 26 tornerà ad appassionare gli amanti della lettura con la terza edizione di “Questo è un libro”. Ad accompagnarci in questo percorso all’interno della scrittura e della cultura, ci penserà Marco Cipollini, ex docente di lettere e grande appassionato di arte e di Leonardo Da Vinci. Grazie a Cipollini, entreremo all’interno delle pagine da lui scritte nel libro “Pieghe. I quadri parlanti di Leonardo”. Si tratta di un saggio sui rebus (Leonardo ne era un cultore) che il genio vinciano avrebbe scritto su molti suoi quadri adoperando soprattutto le pieghe delle stoffe. Un retroscena affascinante e suggestivo avvolto, come di consueto quando si parla di Leonardo, nel limbo del misterioso. Si tratta di una scoperta che apre un nuovo scenario esegetico sulla sua opera pittorica (nonché scultorea). «Abbiamo deciso di ripartire subito con gli eventi visto che il nostro cartellone 2020 è bello ricco e pieni di attività che toccano molti temi - ha commentato il presidente dell’associazione Marco Castellari - siamo estremamente felici di aprire le porte della nostra associazione al professor Cipollini e a tutti gli appassionati di lettura oltre che di arte. La cultura, anche per il 2020, sarà un tema molto caro a Questa è Empoli e la conferenza che proporremo sabato 11 gennaio, ci sembrava il miglior modo per dare il via agli eventi del nuovo anno». La conferenza, che inizierà alle ore 18:00, avrà un ingresso gratuito

Fonte: Ufficio stampa

