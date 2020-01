A Pontedera i carabinieri hanno arrestato una 29enne di origine turca. I militari sono intervenuti in un centro commerciale della città, dove poco prima la donna aveva sottratto cosmetici per un valore complessivo di 110 euro, dopo averli privati del sistema antitaccheggio. I prodotti erano stati nascosti in una borsa, ma l’intervento dell’addetto alla sicurezza e dei militari ha consentito di fermare la donna e di restituire la refurtiva.

