Rubano lavatrice e soldi dal distributore automatico: arrestata banda di ladri nel Pratese

Tre arresti alle prime luci dell'alba di oggi per un furto in una tappezzeria gestita da un cinese avvenuto a Quarrata. A Poggio a Caiano i carabinieri di Prato assieme agli agenti in borghese della municipale, hanno messo in manette Simone Ahmetovic, 25enne di Prato, Mauro Belsito, 26enne di Prato, Sebastian Ahmetovic, 53enne di Prato. I tre hanno portato via una lavatrice da 700 euro e 27 euro circa dal distributore automatico di snack e bevande. Per entrare hanno forzato la porta d'ingresso. Una volta in fuga verso Prato, all'altezza di Poggio a Caiano, mentre scaricavano la lavatrice per portarla in casa del 53enne, sono stati fermati. In una delle due auto è stato trovato il kit di attrezzi per lo scasso. Adesso i tre si trovano nel carcere della Dogaia a disposizione del pm di turno, Lorenzo Gestri. Sul conto dei tre vi sono numerosi precedenti a loro carico. Ben 4 bande di topi d'appartamento da agosto 2019 a oggi sono state bloccate da parte dei carabinieri. Nella provincia di Prato si segnala la diminizione del 12.5 % dei furti in abitazione, passati dai 1.127 del 2018 ai 987 del 2019.

