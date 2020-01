Scuole d'infanzia, a Siena c'è l'open day per visitare le strutture

Dal 13 al 21 gennaio “Open days 2020” per le scuole dell’infanzia comunali (3-6 anni). Le strutture si aprono alle visite delle famiglie dei bambini di nuova iscrizione che saranno accolti dal personale insegnante e dagli operatori.

Questo il calendario delle visite, ciascuna in orario 17/19 con accesso libero e senza richiesta di prenotazioni: “M. Meoni” (strada di Ginestreto) lunedì 13; “Asilo Monumento” (viale R. Franci, 28) martedì 14; “A.M.E. Agnoletti” (via Q. Settano, 31) mercoledì 15;

“B. Vestri” (piazzetta Don A. Perucatti, 2) giovedì 16; “Raggio di Sole” (via L. Consorti, 2) lunedì 20; “Santa Marta” (via N. Orlandi, 1) martedì 21.

<<Un’importante opportunità – come ha detto l’assessore all’Istruzione Paolo Benini - per far conoscere ai genitori l’offerta educativa proposta dall’amministrazione comunale, visitare le strutture e chiedere informazioni sull’organizzazione e la programmazione didattica che interesserà i piccoli>>.

Per informazioni contattare il Servizio Progetti Educativi ai numeri 0577 292300 - 292131

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

