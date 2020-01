Seconda domenica del mese, ritorna a Empoli Non lo butto via

Siamo alla seconda domenica del mese e l’appuntamento è con l’economia circolare, con il riciclo e il riuso nei locali di “Non lo butto via”, a La Vela Margherita Hack, ad Avane, in Via Magolo.

Primo appuntamento del 2020 per il mercatino speciale dove si può trovare di tutto e in buono stato, organizzato tutti i mesi dall’associazione Lilliput Empoli.

Da domenica 12 gennao cambiano gli orari: dalle 10 alle 12.30e dalle 16 alle 18.30: insomma chiusura anticipata di mezz’ora.

Ma non cambia la formula: sarà possibile portare oggetti che non si utilizzano più ma ancora in buono stato e scegliere e prendere gratis cinque degli oggetti esposti. Dall’oggettistica, la più variegata, al vestiario.

Per informazioni inviare una email a lilliputempoli@googlegroups.com.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

