Tar Lazio revoca commissari Condotte, Angelini (Fiom Cgil Firenze): "Allarme per controllate Inso e Sof"

Il Tar del Lazio ha annullato la nomina del Ministero dello Sviluppo Economico relativa ai tre commissari straordinari del gruppo di costruzioni Condotte. La revoca della nomina pone problemi seri anche nella gestione delle società controllate tra cui le fiorentine Inso e Sof che contano circa duecento dipendenti ciascuna e per le quali è in corso da tempo un processo di vendita.

Preoccupati per la situazione i lavoratori questa mattina si sono riuniti in assemblea. A margine della riunione, Stefano Angelini della Fiom Cgil di Firenze ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Chiediamo alle istituzioni, da quelle locali fino al Ministero dello Sviluppo Economico, di trovare una soluzione immediata per dare seguito al processo di vendita dei due assets giunto quasi a conclusione. Per questo abbiamo chiesto alla Regione Toscana di convocare un incontro urgente alla presenza dell'azienda. Per Sof e Inso è necessario garantire la continuità del lavoro evitando il blocco delle opere e trovare un acquirente indipendentemente dalle dinamiche giudiziarie. Ulteriori tempi di attesa, infatti, mettono a rischio la tenuta dell'attività e conseguentemente quattrocento posti di lavoro.”

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

