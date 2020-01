Tornano attivi i parcometri di Quarrata

Da domani mattina, venerdì 10 gennaio, tornano attivi i parcometri delle piazze Risorgimento, Vittoria e Modesta Rossi (zona via Fermi) di Quarrata.

A seguito della nuova gara per la gestione del servizio, vinta dall’azienda Siak di Firenze, a partire dal 1 gennaio sono stati sostituiti tutti i vecchi parcometri con altri della ditta vincitrice della gara.

Da domani i nuovi apparecchi entreranno piamente in funzione. Non cambia niente per gli automobilisti relativamente alle tariffe. È stata inoltre confermata anche la sosta di cortesia gratuita per i primi 10 minuti di sosta.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

