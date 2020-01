Weekend di fuoco per Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Sarà un weekend davvero ricchissimo quello che, dopo la lunga sosta natalizia, vedrà di nuovo scendere in campo tutte le squadre senior tagate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino.

Prima palla a due, venerdì alle ore 21.15, sarà quella delle ragazze del Basket Castelfiorentino che al PalaGilardetti riceveranno la visita del Costone Siena per la penultima giornata di andata del campionato di Promozione femminile (arbitro Giannini di Empoli). Match assolutamente di cartello con le ragazze di Lorenzo Volterrani che riceveranno la seconda della classe per riprendere la marcia interrotta a Pistoia il 21 dicembre e restare così in scia con il quartetto di testa.

Sabato alle ore 18, invece, sarà la volta dei ragazzi del Basket Castelfiorentino impegnati a Colle Valdelsa nell’anticipo della quarta giornata di ritorno di 1° Divisione (arbitro Ronda di Collesalvetti), per poi bissare lunedì alle 21.30 a Fucecchio per il recupero della terza giornata. Reduci da un periodo di alti e bassi dopo i tanti infortuni che hanno decimato le rotazioni a disposizione di Gianni Lazzeretti, i gialloblu cercheranno dunque di far quadrato intorno all’emergenza e bissare la vittoria conquistata nell’ultimo match del 2019 ai danni di Monteroni.

A chiudere il weekend, sabato alle 21.15, sarà l’attesissimo derby di Promozione tra Gialloblu Castelfiorentino e Basket Montesport che al PalaBetti manderà in scena l’ultima giornata del girone di andata (arbitri Mariotti di Cascina, Pellegrini di Cecina). Una partita che, per tanti motivi, farà storia a sè: innanzitutto per l’aspetto campanilistico e per i tanti ex che giungeranno in maglia Montesport (Dragoni, Mugnaini, Flotta, Frangioni, Fabbrini, Bonfanti), in seconda battuta per il morale, poichè arriva in un momento delicato per i ragazzi di Luigi Vertaldi, in cerca di riscatto dopo tre risultati negativi consecutivi, ed infine per la classifica, visto che si tratta di un altro scontro diretto con in palio punti davvero pesanti.

Fonte: ABC Castelfiorentino

