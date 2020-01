A febbraio il decreto per incentivare l'energia geotermica

"Proprio stamani ho parlato con la sottosegretaria Alessia Morani del Ministero dello sviluppo economico. Mi ha rassicurato sul fatto che a febbraio conta di approvare il decreto che reinserirà la geotermia tra le fonti di energia rinnovabili che possono accedere agli incentivi. È un provvedimento che aspettiamo da due anni".

È questo l'annuncio che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha fatto al Teatro de Larderel di Pomarance nel corso del suo intervento all'iniziativa organizzata da Confapi e dalle organizzazioni sindacali per fare il punto sullo stato del settore.

"Mi auguro quindi - ha aggiunto il presidente Rossi - prima della fine del mio mandato di firmare un accordo di programma per lo sviluppo delle aree geotermiche sia con il Governo che con Enel, che si era detta favorevole ma che aveva congelato la sua firma fino al reinserimento della produzione geotermica tra le fonti di energia rinnovabili finanziabili attraverso incentivi, ovvero con il cosiddetto decreto Fer 2 che il Governo promette di approvare a febbraio. È una buona notizia per tutti e per il futuro di queste aree".

Fonte: Giunta Regionale

Tutte le notizie di Radicofani