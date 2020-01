All'asta due auto della municipale di San Marcello Piteglio

Il Comune di San Marcello Piteglio indice un'asta pubblica per la vendita di due automobili in dotazione alla Polizia municipale. Si tratta di una Citroen C3 a gasolio immatricolata nel 2004, che ha percorso circa 241mila chilometri, e di una Fiat Brava a benzina immatricolata nel 2001, che ha percorso circa 131mila chilometri. Per la C3 l'importo a base di gara ammonta a 200 euro mentre per la Brava è pari a 400 euro. Ad aggiudicarsi la gara saranno le offerte migliori al rialzo.

Possono fare un'offerta persone fisiche o giuridiche e associazioni nei confronti delle quali non siano state emesse condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare, l'interdizione, l'inabilitazione o il fallimento oppure siano in corso procedure del genere.

Per il ritiro delle auto, gli aggiudicatari - che dovranno farsi carico delle spese - avranno 30 giorni di tempo a partire dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 15 gennaio all'ufficio Protocollo del Comune seguendo le istruzioni contenute all'interno del bando, consultabile sulla home-page del sito dell'ente.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il capitano Antonio Fanti al numero 0573 621223 o scrivere a polizia.municipale@comunesanmarcellopiteglio.it

Le auto sono visionabili nei garage della Polizia municipale fissando un appuntamento al numero 0573 621223.

Fonte: Comune di San Marcello Piteglio - Ufficio stampa

