Anoressia nei giovani: dall'asilo alle medie, incontri in tutte le scuole di Peccioli

L’anoressia tra i ragazzi è un fenomeno che negli ultimi anni è diventato una vera e propria emergenza, e che ha visto purtroppo di recente un notevole abbassamento dell’età per chi soffre di disturbi alimentari, iniziando a coinvolgere nelle statistiche anche i bambini. Sembra che la nuova generazione cresca con dei modelli ben precisi da seguire, perfetti ad ogni ora del giorno, sempre ben vestiti, curati e perfettamente in forma fisica. Viene offerto così attraverso i social network, di casa ormai sugli smartphone degli adolescenti, un modello impeccabile che però non ritrae la realtà, o per lo meno non quella di chiunque o di tutti i giorni. Per questo i più piccoli sono ritenuti i più plagiabili da questi comportamenti, che portano in molti casi al voler somigliare a un influencer non solo nello stile, ma anche cercando di cambiare il proprio corpo. E l’età di chi viene condizionato si abbassa ogni anno che passa.

Questa realtà viene affrontata a Peccioli ed è qui che nasce il progetto pilota delle Associazioni ‘Noi per Voi’ e 'La vita oltre lo specchio'. Il progetto prevede degli incontri tra genitori, insegnanti e studenti di tutte le età. Infatti non si ferma a parlare ai ragazzi che entrano nell’adolescenza, ma prova a comunicare con linguaggi più morbidi anche ai più piccoli.

Parte quindi la comunicazione e la sensibilizzazione sul tema anoressia alla scuola dell’infanzia Filippo Neri, alle scuole elementari e all’Istituto Fra Domenico da Peccioli. Il progetto durerà circa 2 mesi e prevede circa 15 incontri scaglionati in varie date. Saranno sempre presenti due psicologhe, per l’approfondimento delle dinamiche e dei comportamenti dei ragazzi tra la scuola e la famiglia.

L’iniziativa, da circa 4mila euro, è stata finanziata dall’associazione pecciolese ‘Noi per Voi’, che dedica il suo operato all’infanzia tramite l'impiego dei propri fondi in progetti destinati ai bambini. La parte tecnica del progetto è seguita da 'La vita oltre lo specchio Onlus', specializzata nella promozione e sensibilizzazione dei disturbi alimentari. Le stesse scuole e il direttore dell’istituto comprensivo Fra Domenico da Peccioli, hanno ritenuto di fondamentale importanza e attualità svolgere questi incontri.

Gli appuntamenti con i ragazzi saranno diversificati in base all’età. Ad esempio, il tema dell’anoressia alla scuola dell’infanzia verrà affrontato tramite dei piccoli giochi sui sapori per i bambini, mentre tra i banchi dei più grandi ci sarà un’interazione diversa e più approfondita.

La partecipazione non solo dei ragazzi, ma anche dei propri genitori e degli insegnanti potrà favorire uno scambio continuo di opinioni e una maggior comprensione del comportamento del proprio figlio o del proprio studente, dipende dal punto di vista. Sicuramente quindi il progetto porterà ad una crescita di comunicazione sul tema, da sempre di elevata importanza e in questo momento storico, a rischio continuo per abbassamento di età.

Margherita Cecchin

