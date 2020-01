Anno nuovo ad Arnovecchio, torna il birdwatching invernale

Il calendario 2020 degli eventi nell’area naturale protetta di Arnovecchio inizia domenica 19 gennaio 2020, alle 10, con una visita a tema, il “Birdwatching invernale”, dedicata all’avifauna che frequenta l’oasi nel periodo del freddo: gli uccelli acquatici del lago ed i piccoli passeriformi del bosco.

Da dicembre a febbraio la piccola area umida offre rifugio ad anatre selvatiche e ad altri uccelli acquatici come la Folaga ed il Tuffetto, lo Svasso maggiore e il Cormorano; sulle rive riposano spesso esemplari di Airone cenerino e di Airone Guardabuoi.

La visita consentirà, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso e al cannocchiale messo a disposizione dei visitatori, di vedere molto bene le specie presenti nel laghetto di Arnovecchio, illustrate da una esperta Guida Ambientale del Centro.

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata ai piccoli uccelli che in questo periodo affollano le mangiatoie invernali; Cinciallegre e Cinciarelle, Capinere, Pettirossi e Fringuelli che approfittano dell’offerta di cibo per superare meglio i rigori del clima.

Oltre ad osservare ed imparare a riconoscere le varie specie, i partecipanti riceveranno indicazioni su come trasformare anche il proprio giardino in una piccola oasi per gli uccelli, piantando arbusti che possano offrire frutti invernali e posizionando attrezzature per il “birdgarden”.

La visita è aperta a tutti gli interessati (si consiglia di portare il binocolo) ed è gratuita ma per motivi organizzativi è gradita la prenotazione presso il Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it. Altre informazioni si possono trovare sulle pagine web www.paduledifucecchio.eu.

L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Nel mese di gennaio l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio dalle 14 alle 17 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, sempre ad accesso libero; per gli interessati, rispettivamente alle 15 e alle 10, sono anche possibili visite guidate gratuite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

